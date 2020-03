Lorenzo Sanz, antecesor de Florentino Pérez como máximo dirigente del Real Madrid, murió a los 76 años de edad por problemas respiratorios y renales, males generados por el COVID-19.

Sin embargo, este 27 de marzo, su hijo Fernando señaló en Twitter que los restos de su padre todavía no han sido cremados y que no se sabe cuándo se podrá efectuar el procedimiento, ya que los servicios encargados “están desbordados”.

Entre tanto, Lorenzo, otro de sus hijos, también apuntó en la misma red social que sus familiares están a la espera del aviso respectivo y aclaró que el cuerpo de su papá no está extraviado, como algunos medios lo alcanzaron a decir.

Bajo la administración de Lorenzo Sanz, el cuadro ‘merengue’ conquistó 2 Champions League, las de 1998 y 2000, por lo que es gratamente recordado por la afición.

España es uno de los países del mundo más afectados por el coronavirus, enfermedad que ha cobrado la vice de cerca de 5.000 personas y ha registrado más de 64.000 contagios.

Acá, los trinos de sus hijos:

Decir semejante burrada es muy grave y más cuando se dijo otra cosas totalmente distinta, lo que se dijo fue “todavía no ha sido incinerado y no se sabía cuándo sería ya que estaban desbordados” a decir que está desaparecido el cuerpo, es una #verguenza

Ante las noticias erróneas de una denuncia mía sobre una supuesta desaparición del cuerpo de mi padre aclarar que solo dijimos que no sabíamos si le habían incinerado o no, ya que nos habían comunicado que estaban desbordados y nos avisarían. No que no supiéramos donde estaba.

— lorenzo sanz (@lsanz19) March 27, 2020