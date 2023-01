Diber Cambindo, actual referente del Independiente Medellín, fue llamado por Néstor Lorenzo para el juego frente a Estados Unidos el próximo 28 de enero.

El estratega de la Selección Colombia ya está pensando reestructurar su escuadra. En sus planes, está estudiar al atacante del ‘Poderoso’, Diber Cambindo, el cual, es uno de los delanteros más letales del rentado local. Ahora, el exjugador de América de Cali tendrá un importante reto frente a Estados Unidos, hacerse notar en el terreno de juego para seguir estando en la conversación de convocados del país “Cafetero”.

En los micrófonos de Caracol Radio, el delantero del DIM confesó como se dio cuenta de la convocatoria: “La verdad empecé a recibir llamadas más de lo normal y mensajes y por ahí un amigo me mandó un pantallazo y se me hizo raro y miré la foto de la Selección Colombia. Después miré bien y aparecía yo ahí; eso me llenó de alegría, no sabía ni qué hacer, ni a quién llamar, tenía ganas de gritar, de llorar y todo… pero contento. Espero disfrutar de buena manera y con responsabilidad”.

Además, mencionó la importancia de hacer las cosas de la mejor manera en el rentado local: “Sí. Cada uno va a entregar el cien por ciento para que Néstor Lorenzo nos siga mirando y nos vaya teniendo en cuenta para lo que se viene ahora este año. Contento por el llamado y espero seguir haciendo las cosas bien para poder seguir ahí; ahora aprovechar esta gran posibilidad, el momento, de poder hacer las cosas bien, entregar todo de mí y entregárselo a la selección”.

Este no es el único objetivo que tendrá Diber en el 2023, ya que también desea ayudar al Independiente Medellín a obtener la estrella número 7.