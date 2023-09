La defensora de la Selección Colombia Femenina Jorelyn Carabalí fue presentada de manera oficial por el Brighton & Hove Albion Women, equipo de la Liga Inglesa.

La vallecaucana de 26 años se convirtió en la primera colombiana en firmar para un club de Inglaterra y la tercera de la Selección Colombia que confirma su llegada a Europa.

Esto, tras los casos de Ana María Guzmán al Bayern de Múnich y Catalina Pérez al Werder Bremen, ambos en Alemania.

Jorelyn, quien ha vivido días difíciles por el asesinato de otro de sus hermanos, recibe de esta manera una buena noticia para su vida deportiva.

En su trayectoria, la vallecaucana suma experiencia en clubes como Orsomarso, Altético Huila, Deportivo Cali, Atlético Mineiro y ahora llega al fútbol inglés.

Desde que tiene memoria ha jugado con la pelota. Sus inicios fueron en las placas polideportivas del colegio, allí se raspaba las rodillas en disputas por el balón con sus compañeros de clases. Sus profesores vieron el potencial y la ayudaron a unirse a un club de Santander de Quilichao.

We are delighted to announce the signing of Jorelyn Carabali, subject to necessary regulatory processes. ✍ #BHAFC

— Brighton & Hove Albion Women (@BHAFCWomen) September 13, 2023