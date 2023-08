La Selección Colombia Femenina hizo historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, ya que avanzó por primera vez en la historia hasta cuartos de final, superó a rivales complicados como Corea del Sur, Alemania y Jamaica y, ahora, la figura del equipo, Linda Caicedo, ganó un importante reconocimiento por parte de la Fifa.

En el compromiso correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos contra Alemania, Colombia hizo un partido histórico, ya que consiguió la victoria por 2-1 con un golazo de Linda Caicedo y luego, en el último minuto del partido, una anotación de cabeza de la lateral Manuela Vanegas.

De hecho, ese gol de Linda Caicedo fue uno de los mejores del torneo y por eso entró a competir para que los seguidores lo eligieran como el más bonito, junto al de Martha Cox, de Panamá contra Francia, el de Sophia Braun de Argentina contra Sudáfrica, el de la australiana Sam Kerr contra Inglaterra y varios más.

Pues bien, luego de que las elecciones se cerraron, la Fifa confirmó que el gol de la colombiana fue el más votado y por eso se llevó el reconocimiento del mejor gol del campeonato.

Seems like a whole nation voted for this goal! 🤩

Linda Caicedo’s stroke of genius is your Hyundai Goal Of The Tournament! 🇨🇴#HyundaiGOTT2023

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 29, 2023