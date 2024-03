Por: El Colombiano

Las norteamericanas, vigentes campeonas del torneo de selecciones que organiza la Concacaf (se quedaron con el título en la edición de 2022), vencieron 3-0, con un juego dominante, a la Selección Colombia Femenina en el estadio BMO de Los Ángeles, California.

Los cerca de 15.000 aficionados que llegaron al escenario —la mayoría alentando al seleccionado local, aunque hubo unos cuantos colombianos— vieron como al minuto 13 del partido la volante Lindsey Horan (29 años), que juega en el Olympique de Lyon de la primera división de Francia, marcó de penalti el primer gol del encuentro.

Nueve minutos después, la lateral izquierda Jenna Nighswonger (23 años), quien hace parte del equipo NJ/NY Gotham FC de la Liga nacional de fútbol femenino de Estados Unidos marcó el segundo tanto del encuentro. Ese gol llevó a que las criollas, que a pesar del resultado estaban haciendo una buena primera parte, se vieran desconcentradas.

Eso lo aprovechó bien el cuadro estadounidense, que busca su décimo título en la Copa Oro (los anteriores los ganó en 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014, 2018 y 2022). Por eso al minuto 45+2, la volante Jaedyn Shaw, del San Diego Wave FC, anotó el tercer tanto del encuentro.

Jaedyn Shaw finds the net for the 3️⃣ pic.twitter.com/QSonS6aJNn — W Gold Cup (@GoldCup) March 4, 2024

Durante la segunda parte el seleccionado criollo, dirigido por el entrenador caleño Ángelo Marsiglia, se mostró intenso, concentrado, con ganas de anotar el tanto del descuento. Sin embargo, aunque Linda Caicedo desbordó varias veces por la banda izquierda, aún cuando Catalina Usme intentó poner pases precisos al área, las colombianas no encontraron el camino para crear peligro en el arco defendido por la experimentada Alyssa Naeher.

La Selección Colombia no pudo contar con futbolistas como Mayra Ramírez –la jugadora más costosa de la historia del fútbol femenino (Chelsea pagó 500.000 euros a Levante para quedarse con sus servicios en febrero del 2024)– debido a que como el torneo norteamericano no se jugó en jornadas Fifa los equipos no estaban obligadas a prestarlas. Colombia perdió por decimotercera vez contra EE.UU.

Los dos equipos se han enfrentado quince veces. El mejor resultado que han obtenido las colombianas fueron dos empates. En los juegos en que se han cruzado, las estadounidenses celebraron 42 veces. Las criollas solo lo hicieron 2 veces. Ambas anotaciones fueron de la volante antioqueña Catalina Usme, goleadora histórica de la Selección.

“Seguiremos trabajando. Somos un equipo valiente. Sabíamos que teníamos un rival difícil con el que no podíamos cometer los errores que cometimos. Tenemos que seguir creciendo, madurando. Quiero agradecerle a las personas que creen en este equipo a pesar de las fallas. Ahora nos queda levantar la cabeza porque vienen los Juegos Olímpicos”, dijo, entre lágrimas, Catalina Usme después de que finalizó el partido.

The On the Rise striker nails in the third goal of the match! pic.twitter.com/KwGlup1Utg — W Gold Cup (@GoldCup) March 4, 2024

De esta manera, el seleccionado criollo finalizó, con un balance de dos victorias, un empate, una derrota, ocho goles a favor y cuatro en contra su primera participación en una Copa Oro femenina.

Semifinales de Copa Oro femenina 2024

Las semifinales de la Copa Oro femenina 2024 se jugarán el próximo miércoles 6 de marzo. Después de vencer 1-0 a Costa Rica el sábado en el duelo válido por los cuartos de final, Canadá se convirtió en el primer equipo en meterse entre los 4 mejores del torneo.

Las canadienses enfrentarán a Estados Unidos (7:00 p.m. hora de Colombia) en un partido que emula la final de la edición de 2022, en la que se impusieron las estadounidenses.

Por su parte, México, que venció 3-2 a Paraguay en cuartos este domingo, se enfrentará con Brasil, que hizo le pasó por encima 5-1 a Argentina (sábado), en el segundo juego de la jornada programado para las 10:15 p.m. de nuestro país.

