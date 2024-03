Con apenas 29 años de edad, Nicole Regnier goza de reconocimiento en Colombia, al ser la primera futbolista en vestir la camiseta de un gigante del fútbol europeo: Atlético de Madrid.

(Vea también: A Linda Caicedo le llegó una excelente noticia del Real Madrid mientras está en Copa Oro)

Sin embargo, la caleña dejó a un lado la actividad profesional para dedicarse a los negocios y el análisis deportivo, pues es panelista en ESPN y, además, trabaja con sus redes sociales.

Justamente, para hablar de su retiro del fútbol, Regnier le contó a Pulzo que la decisión la tomó por la inestabilidad de la Liga Femenina en Colombia, pues los clubes no les ofrecían a las jugadoras contratos a largo plazo.

“Por la inestabilidad de la liga, los clubes hacían contratos de 4 meses y después todo el mundo para la calle. Es una realidad que no es fácil de asumir y con cierta edad dices: ‘Bueno, ya 26 años, hay prioridades, necesito hacer patrimonio, tener algo'”, dijo.

Y agregó: “No todo puede ser de felicidad, la felicidad me la da el fútbol, pero llega un momento en el que tienes que pensar en tu futuro”.

Lee También

Nicole Regnier y el sueño de dirigir a la Selección Colombia

En diálogo con Pulzo, la exfutbolista habló de su presente como empresaria, pero también tocó uno de los aspectos que más la apasiona: la dirección técnica.

Y es que, para Regnier, uno de sus sueños es dirigir la Selección Colombia Femenina, pues ya tiene la licencia pro de la Fifa que le permite llevar a cabo la labor.

“Mi gran sueño es dirigir la Selección Colombia, ya terminé la licencia pro de la Fifa. La Selección no será por ahora”, precisó.

De hecho, Nicole Regnier contó que tuvo dos propuestas para dirigir en la Liga Femenina, pero que decidió rechazarlas debido a que aún no está consolidada y es inestable.

“De alguna manera me llegaron dos oportunidades para la Liga anterior, pero al no haber estabilidad toca decir que no. Por ahora, desde afuera ayudar a construir el fútbol femenino para que todo el mundo pueda vivir de esto“, finalizó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.