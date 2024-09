Por: Gol Caracol

Este viernes 6 de septiembre, la Selección Colombia igualó 1-1 contra Perú, en Lima, por el duelo correspondientes a la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y Daniel Muñoz, como una de las figuras de la ‘tricolor’, habló en rueda de prensa, analizando lo que fue la presentación del cuadro ‘tricolor’.

“Creo que es un punto valioso, pero no nos conformamos con ello. Queríamos venir acá y sacar los tres puntos, porque este equipo nunca se conforma con un empate, nosotros queremos sumar de a tres, lastimosamente hoy (viernes) no se pudo, pero es un punto valioso, desde que se sume y no se reste, ese es el camino”, indicó de entrada el lateral colombiano.

Sumado a eso, Daniel Muñoz se refirió a que el objetivo del equipo es volver a la victoria, aunque entiende que el nivel en las clasificatorias sudamericanas no es fácil contra ninguno de los rivales:

“Queremos volver a las andanzas de las victorias y esto hace parte de la preparación. Creo que lo primero y más importante es que este equipo está confiado en las cualidades y el profesionalismo que cada uno tenemos, queremos siempre sumar un poquito más”.

¿Cómo llegan para duelo contra Argentina?

“La final en la Copa América nos dio un plus, que era importante para nosotros seguir sumando, demostramos de qué está hecho Colombia. Ahorita se viene un partido bonito, se viene Argentina en casa, sabemos lo que significa, que es la vigente campeona de América, por lo mismo tenemos que hacerlo simple, hacer un jugo práctico. Debemos aplicar todo lo mejor de cada uno de nosotros, ponernos al servicio del equipo”.

¿Cree que la falta de ritmo afectó el juego?

“Creo que eso no es una excusa para nosotros, vivimos para el fútbol y día a día nos preparamos para ello. Esto ya son Eliminatorias, ya el nivel de Copa América quedó atrás, siempre queremos mostrar la mejor versión de Colombia, de cada uno de nosotros, no es una excusa no venir y haber mostrado la mejor versión de nosotros, siempre hay aspectos a mejorar, queremos llegar a ese nivel y mostrar más de lo que hicimos en la Copa; ahorita hay una bonita prueba, una gran oportunidad y esperamos poder estar a la altura”.

¿Por qué le costó al equipo tanto en el partido?

“Todos los partidos en Eliminatorias son de nivel, son duros, creo que no hay partido fácil, todas las canchas donde va, de visitante o local, los equipos salen a hacer su juego, a proponer, sabíamos que Perú era un equipo difícil, en una cancha difícil, y en el juego de ellos fue lo que propusieron. Gracias a Dios se logra un punto, queríamos los tres, pero esto es el fútbol”.

