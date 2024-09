Por: Gol Caracol

La Selección Colombia salvó este viernes un empate en Lima e igualó 1-1 con su similar de Perú, en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Así, el seleccionado que dirige Néstor Lorenzo quedó con 13 puntos y mantuvo la tercera posición de la tabla. El gol de los anfitriones fue obra de Alexander Callens, mientras que la igualdad la anotó Luis Díaz.

En la ciudad de Lima, el compromiso inició con un seleccionado peruano buscando imponer el ritmo y tratando de generar las posibilidades de anotar. Sin embargo, la primera oportunidad de anotar fue para los nuestros, con Carlos Cuesta, quien asustó a los dueños de casa en la cancha y a los aficionados en la gradas.

Con el paso de los minutos, Perú no perdió su fuerza y entereza y tuvo su acción más clara de la parte inicial con un cabezazo de Álex Valera, quien cuando se aprestaba a celebrar, vio cómo el arquero Camilo Vargas voló de manera impresionante para salvar a los colombianos. Esto, ante el asombro de los seguidores locales, que se alcanzaron a parar de sus sillas.

Para los de Jorge Fossati, también se presentó la anulación de un gol de Lapadula, pero por fuera de lugar volvieron a quedar iniciados a la hora de festejar.

Para Colombia no se presentaron más opciones claras de convertir en la puerta defendida por Pedro Gallese. Un tiro libre de Jhon Arias se fue desviado y un centro bien lanzad de Daniel Muñoz, no alcanzó a ser conectado en el área por Jhon Córdoba, quien luchó, corrió y chocó; pero no encontró un balón claro para poner en aprietos a sus rivales.

Ya para la etapa complementaria, el profesor Néstor Lorenzo ordenó la entrada de James Rodríguez y Yerry Mina para reemplazar a Luis Sinisterra y a Carlos Cuesta.

James intentó pedir el balón, darle manejo, asociarse con sus compañeros y lanzar desde los costados buscando en el área al potente Córdoba. Nuevamente las opciones de marcar no llegaron en cantidad.

Al minuto 67, llegó la apertura del tanteador para Perú, luego de un balón en centro de costado que encontró en el área a Alexander Callens, quien le pegó al balón y lo mandó al fondo de la red para prender la fiesta entre todos los peruanos.

La reacción de Colombia no se hizo esperar y Ríos de media distancia exigió a Gallese, quien respondió de manera providencial. En el tiro de esquina siguiente, un cabezazo del recien ingresado Jhon Jáder Durán también fue tapado por el guardameta inca.

Así fue el gol de Luis Díaz ante la Selección de Perú

En el tramo final, los colombianos no renunciaron y siguieron atacando. Después de un tiro de esquina cobrado por James, el balón lo peinó Durán y en el segundo palo de palomita apareció Luis Díaz para anotar y gritar gol.

Con gol de Luis Díaz, Colombia empata a un gol frente a Perú en las eliminatorias del Mundial 2026 en Lima.#FútbolRCN pic.twitter.com/mV4zKM10yH — Miguel Cardoza Cadenas (@MiguelCardoza) September 7, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias?

La Selección Colombia jugará el próximo martes 10 de septiembre frente a Argentina, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Este importante compromiso será a las 3:30 p.m. y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

