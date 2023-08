La Selección Colombia ya palpita lo que será su debut en las Eliminatorias Sudamericanas el 7 de septiembre ante Venezuela (6:00 p.m.) en Barranquilla y el 12 de visita frente a Chile en Santiago (7:30 p.m.). Además, ya conoció los árbitros designados para impartir justicia en estos juegos.

El primero de ellos es el brasileño Ánderson Daroncco, quien es reconocido por ser alto e intimidante por su corpulencia y lleva el apodo como “uno de los jueces más fuertes del mundo”. El brasileño dirigirá el debut de la Tricolor frente a los venezolanos.

COLOMBIA vs VENEZUELA

El árbitro Anderson Daronco dirige el juego COLOMBIA vs VENEZUELA 07/09/23 por Eliminatorias al Mundial 2026. En esta fase clasificatoria el brasileño pita su 8 juego y a la selección colombiana de mayores es la 1ra vez que le dirige. El VAR es Wagner Reway pic.twitter.com/xYtpZAcn1t — joseborda (@joseborda1) August 23, 2023

“No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucha atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón”, señaló el árbitro de 42 años para Espn.

(Vea también: Colombia se aferra al calor de Barranquilla: horarios confirmados contra Uruguay y Ecuador)

Su más reciente juego dirigido en el plano internacional fue el juego entre Atlético Nacional y Olimpia (2-2) por Copa Libertadores.

Junto a Daronco habrá un quinteto brasileño conformada por Rodrigo Figueiredo (asistente 1), Guilherme Camilo (asistente 2), Paulo Zanovelli (cuarto árbitro), Wagner Reway (VAR), Pablo Goncalves (AVAR).

De otro lado, en su juego de visitante tendrá a un réferi del cual no trae buenos recuerdos a los colombianos. Se trata del venezolano Jesús Valenzuela, quien impartió justicia en el juego ante Ecuador en Quito, que terminó con una estrepitosa goleada (6-1). Cabe señalar que el juez no influyó en el resultado. Ya están disponibles las entradas para ver a la selección en Barranquilla.

(Lea también: Tomás Ángel y Óscar Cortés borran a James con Colombia en Mundial Sub-20 por récord)

Árbitros definidos para los partidos de Colombia en las CONMEBOL Eliminatorias 🔗 https://t.co/5RrPYmNrJQ #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/cbKR5aIsf2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 23, 2023

Sin embargo, también es recordado por las semifinales de Copa América en 2021, en la que Colombia enfrentó a Argentina. Valenzuela se dejó manejar la tanda de penales del Dibú Martínez, quien le gritaba palabras de alto calibre a los jugadores cafeteros.

Lee También

Y su más reciente juego dirigido a Colombia fue la dolorosa derrota ante Perú en Barranquilla 0-1, que significó, prácticamente, la ausencia de Colombia en el Mundial de Qatar-2022. Sin embargo, se espera que este sea el desquite y Colombia pueda llevarse un buen resultado de territorio austral tras el anuncio de la Conmebol.