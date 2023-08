La Selección Colombia masculina conoció a los dos encargados de impartir justicia en las primeras fechas de la Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Luego de que se filtraron los nombres de algunos de los que podrían llegar a la convocatoria para enfrentar a Venezuela y Chile, quedaron claros quiénes serán los árbitros para esos partidos.

La Federación Colombiana de Fútbol compartió en su sitio web la determinación de Conmebol para los partidos del jueves 7 de septiembre contra los venezolanos en Barranquilla y del martes 12 de septiembre contra los chilenos en Santiago.

Central: Anderson Daronco – Brasil

Asistente Nro. 1: Rodrigo Figueiredo – Brasil

Asistente Nro. 2: Guilherme Camilo – Brasil

Cuarto Árbitro: Paulo Zanovelli – Brasil

VAR: Wagner Reway – Brasil

AVAR: Pablo Goncalves – Brasil

Central: Jesús Valenzuela – Venezuela

Asistente Nro. 1: Jorge Urrego – Venezuela

Asistente Nro. 2: Tulio Moreno – Venezuela

Cuarto Árbitro: Ángel Arteaga – Venezuela

VAR: Juan Soto – Venezuela

AVAR: Carlos López – Venezuela

Lo cierto es que cada uno de los jueces centrales llega con particularidades diferentes, una de ellas, que marca una serie de registros muy dolorosos para el seleccionado nacional.

El brasileño que dirigirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla ha sido calificado como el árbitro más fuerte del mundo, según el título de una nota del sitio web del canal deportivo ESPN.

Daronco, de acuerdo con declaraciones replicadas en ese artículo, indicó: “No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón”.