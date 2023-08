El delantero colombiano Alfredo Morelos recibió dos oferta formales de Rusia, las está estudiando con el objetivo de tomar una decisión acertada para su próxima aventura futbolística. A finales de junio del presente año, el atacante colombiano se despidió de Rangers de Escocia hace un mes y no tuvo ofrecimientos hasta ahora, donde fue un jugador referente y en un sinfín de ocasiones, dejó en éxtasis a los hinchas de este prestigioso elenco del balompié europeo.

Pero ahora, el delantero de la Selección Colombia está a la espera de una buena oferta para defender los colores de otra institución, y deberá tomar una decisión cuanto antes pues, con el pasar dos días el mercado de fichajes se complica más.

En los últimos reportes de la prensa europea con relación a este jugador, se conoció que Zenit de San Petersburgo, de Wilmar Barrios, pero quien saldría pronto, y Spartak de Moscú se encuentran preguntando por el delantero colombiano, y que, están haciendo todo lo posible para acercarse a las exigencias deportivas y personales del futbolista cafetero.

No está de más mencionar que estos dos equipos no son los únicos enamorados de Morelos, pues el representante del jugador señaló que varios equipos rusos han preguntado por sus servicios. “Todavía es posible el traspaso de Morelos a Rusia. No solo el Zenit y el Spartak están mostrando interés por él, sino también otros clubes de la Liga Premier Rusa”, dijo él. También se rumoreó su llega a Inglaterra.

Durante su paso por por Escocia, Alfredo Morelos anotó un total de 124 goles, y disputó 265 partidos. También fue convocado en varias ocasiones a la Selección Colombia de Mayores, que ya tiene fechas listas para el debut en Eliminatorias.