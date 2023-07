Para nadie es un secreto que el delantero colombiano terminó su vinculación con el Rangers de Escocia, luego de seis años siendo uno de los pilares más importantes del club. Ahora, y aunque no ha definido su futuro, confesó frente a los micrófonos que buscará seguir en la élite del deporte mundial.

(Vea también: [Video] James, aún sin equipo, se luce en ‘picaditos’ e ilusionó a seguidores con golazo)

Alfredo Morelos habló con El Meridiano, y dejó claro su punto de vista sobre el fútbol de Europa, donde querrá seguir compitiendo en los próximos años. “Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente estamos trabajando para que eso suceda”, dijo el delantero.

Además, dejó claro que no tiene todavía nada listo con ningún club: “Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante. Estoy tranquilo y relajado sobre la situación. He podido pasar mucho tiempo con mi familia para variar”.