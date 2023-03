Alfredo Morelos, quien en varias oportunidades ha sido criticado en Rangers, tiene contrato con su actual equipo hasta mayo del presente año y es pretendido por un histórico de España, ¿Se mudará?

(Lea también: Pese a sus polémicas, Alfredo Morelos sigue enamorando a su DT de Rangers)

Varios medios de comunicación de España afirman que Morelos tienen un contrato verbal con el Sevilla. Los últimos meses en su actual equipo, Rangers, han aburrido al delantero, el cual, buscará nuevos aires en los próximos meses.

Recientemente, el técnico del Rangers habló sobre la posible salida del colombiano a tierras españolas. Además, Michael Beale opinó sobre la ausencia del exjugador del DIM en la titular del equipo que actualmente comanda.

“No, Alfredo Morelos no ha insinuado su traspaso al Sevilla, ha entrenado toda la semana, simplemente pasa por una directriz técnica en cuanto a los delanteros que jugaron el miércoles. Así que no, no lo hemos discutido”, dijo el entrenador.

(Vea también: [Video] Óscar Estupiñán volvió a inflar las redes en Inglaterra: golazo con Hull City)

Sobre Alfredo, jugador con el que parentemente no tiene la mejor comunicación, expresó: “No he visto ningún cambio en él. Obviamente, ha tenido la libertad de hablar con el club que quiera durante un buen tiempo y estamos en marzo, así que ha tenido eso, pero no lo hemos hablado”.

Por último y sin pelos en la lengua, Beale dijo que Morelos necesita un nuevo aire en su carrera deportiva: “La situación del colombiano es un poco diferente. Lleva mucho tiempo en el club y necesito ver un poco más de Alfredo día tras día. En los momentos que el equipo ha necesitado de él, apareció. Todo lo que tengo que decirle se lo he dicho a la cara”.