Sebastián Villa ha sido, sin duda, uno de los jugadores colombianos más polémicos de los últimos años, pues después de ser declarado culpable en Argentina por violencia contra su expareja Daniela Cortés, el jugador se fue de Boca Juniors y terminó jugando en un modesto equipo de la Liga de Bulgaria.

Ahora, esta experiencia por el fútbol europeo duró poco, puesto que apenas terminó la temporada el jugador se despidió de sus compañeros porque, aparentemente, tenía todo adelantado para jugar con el Ludogorets, el club más importante de ese país.

No obstante, al final las negociaciones no avanzaron más y Villa quedó, de nuevo, como agente libre, por lo que incluso se ofreció a Atlético Nacional en un momento. Ahora todo indica que al jugador no le salió nada más en Europa y por eso regresaría al país en el que comenzaron todos sus problemas, Argentina, pero a un equipo muchísimo más modesto que Boca Juniors.

Sebastián Villa, cerca de volver a Argentina

En la mañana de este lunes 10 de junio, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, aseguró que tiene todo listo para firmar al jugador colombiano, quien ayudaría de gran manera al club para que salga de la zona del descenso.

En declaraciones recogidas por el diario Olé, Vila aseguró: “Mantuvimos conversaciones con su representante y con él. Ya llegamos a un acuerdo verbal, supongo que la semana que viene será formal. En una semana estaría en Argentina”.

Y agregó: “Él tiene una condena a dos años y un mes, está en libertad condicional y puede ingresar y salir del país. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a una segunda oportunidad. Cualquiera puede cometer un error y Villa se la merece”.

Finalmente, aseguró que como todo el tema con Boca Juniors ya quedó atrás, con el pase en su poder el jugador es libre de ir dónde quiera y por eso sería más fácil la transacción.

Cabe destacar que Independiente Rivadavia marcha octavo en la Liga Profesional de Argentina con siete puntos en cuatro partidos jugados, pero el problema es que en la tabla del promedio sí marcha último y por eso descendería a la segunda categoría. Lo que lo salvaría es tener una temporada sobresaliente o que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) anule los descensos, como ha ocurrido en las otras categorías.

Lo cierto es que Villa volvería a Argentina tan solo un año después de irse de Boca Juniors, recordando que aún tiene que cumplir con la condena por golpear a su expareja, pero también debe solucionar otro juicio que tiene en su contra por presunto abuso sexual en contra de Tamara Doldán, de 26 años de edad.

