Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla, se mostró bastante preocupado por el momento que atraviesa la capital del Atlántico respecto a la propagación del coronavirus. En las últimas dos semanas, esa ciudad costeña es la que está sumando contagiados con mayor velocidad y ya tiene sus unidades de cuidados intensivos con un 80 % de ocupación.

Al ver que el lunes festivo Barranquilla notificó 798 nuevos infectados con COVID-19, el portero uruguayo se pronunció en Twitter con un mensaje en el que invitó a los barranquilleros a que se tomen en serio el riesgo de la enfermedad.

“¡Terrible! No sé qué estamos pensando. Tenemos que ser ejemplo y no lo estamos siendo. Tu vida vale mucho y la del que está al lado también. ¡No somos inmunes!”, escribió el capitán del Junior en su cuenta de Twitter.

Barranquilla ya es la segunda ciudad de Colombia con más casos de coronavirus: 6.013. Lo preocupante de esa cifra es que la población de la capital del Atlántico es siete veces menor a la de Bogotá, que tiene 16.404 infectados confirmados.

Por eso, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decretó la alerta naranja en toda la ciudad, mientras que se aumenta la presión contra él para que crezca la cantidad las camas UCI para atender a pacientes delicados por coronavirus.

Terrible !!! No se que estamos pensando , por favor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si queremos que nos respeten , tenemos que ser ejemplo y no lo estamos siendo. Tu vida vale mucho y la del que está al lado también , no somos inmunes ! 💔 https://t.co/BRxlLZb8L0

— Sebastian Viera (@sebavierareal) June 15, 2020