El Team Corratec es el nuevo equipo con el que ha sido relacionado Nairo Quintana esta semana; una situación que pudo ser confirmada por Fuera del Límite a través de la oficina de prensa de la estructura. Pero ahora se confirma que no pasará por el reducido presupuesto con el que cuenta el equipo UCI ProTeam y la responsabilidad que tienen con un importante organismo:

“Es muy difícil porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad porque al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC (movimiento por un ciclismo limpio) que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el tramadol. También la ASO nos ha pedido inscribirnos esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour pues nosotros estamos todos en el MPCC y solo equipos como el Quick, UAE y otros que no están en el MPCC lo podrían contratar. Nadie ha dicho que él no puede correr pues no ha estado sancionado por la UCI.”, fue la declaración más importante de Serge Parsani, en entrevista con Revista Mundo Ciclístico.