Santiago Giraldo, 262 del mundo, perdió ante Juan Ignacio Lóndero, 62 del planeta, en un encuentro en el que el ‘cafetero’ se impuso en el primer set y fue superado en los 2 siguientes.

A primera hora, el santandereano Daniel Galán derrotó con amplitud a Leonado Máyer en un encuentro que tuvo marcadores parciales de 6-1 y 6-4.

El país ganador será el que primero acumule 3 victorias, con lo que avanzará a la fase final de la Copa Davis, que se efectuará en Madrid, España, del 23 al 29 de noviembre de 2020.

La programación continuará este sábado 7 de marzo con los siguientes enfrentamientos:

– Juan S. Cabal y Robert Farah vs. Horacio Zeballos y Máximo González

– Daniel Galán vs. Juan Ignacio Lóndero

– Santiago Giraldo vs. Leonardo Máyer