Daniel Galán, 148 del mundo y raqueta número 1 de Colombia, no tuvo complicaciones con Leonado Máyer a pesar de que el argentino actualmente es el 118 del escalafón intrenacional.

El país ganador de esta serie avanzará a la fase final de la Copa Davis, que se efectuará en Madrid, España, del 23 al 29 de noviembre de 2020.

El segundo encuentro pondrá frente a frente al risaraldense Santiago Giraldo con Juan Ignacio Lóndero en el mismo escenario.

Entre tanto, la programación para este sábado 7 de marzo es la siguiente:

– Juan S. Cabal y Robert Farah vs. Horacio Zeballos y Máximo González

– Daniel Galán vs. Juan Ignacio Lóndero

– Santiago Giraldo vs. Leonardo Máyer

El bando vencedor de la confrontación será el que logre conseguir 3 victorias.

En video, así fue el punto ganador: