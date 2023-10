A partir de las 4:00 de la tarde en el estadio El Campín se disputará una nueva versión del partido en el que los dos equipos más importantes de la capital del país se enfrentan.

El cuadro ‘cardenal’’ oficializará de local ante el ‘embajador’, que llega en un mejor momento. El choque, más allá de lo que representa para las aspiraciones de ambas escuadras para clasificarse a los cuadrangulares semifinales, es un nuevo encuentro de dos de los atacantes más destacados del fútbol colombiano: Hugo Rodallega y Leonardo Castro.

Ambos delanteros vivieron momentos muy diferentes en el inicio de sus carreras deportivas y uno de ellos llegó a recoger basura antes de convertirse en futbolista profesional.

En qué trabajó Leonardo Castro antes del fútbol

Hace unos años, el goleador del ‘embajador’ —que estuvo convocado a la Selección Colombia en la reciente fecha de Eliminatorias— le contó al Canal RCN cómo fueron sus primeros años de juventud.

“Salí, como se dice, de la nada”, aseguró al canal cuando vestía la camiseta de Independiente Medellín.

Castro debutó con el Deportivo Pereira a sus 22 años y sin haber pasado por divisiones menores y poco a poco se ganó su lugar. No obstante, antes de ello tuvo que encontrar otras formas de sobrevivir.

“Me puse a trabajar haciendo domicilios, trabajé en el carro de la basura. El primer día que entré a la empresa me mandaron para el barrio en el que vivía y la verdad nunca me dio vergüenza”, narró sobre su trabajo recogiendo basura.

Después de debutar, Leonardo Castro llegó al Medellín y posteriormente a Millonarios después de un corto paso de nuevo en Pereira, donde fue campeón de liga.

Hugo Rodallega estuvo cerca de ser contratado por el Real Madrid

Una realidad diferente vivió Hugo Rodallega, quien a sus 18 años ya comenzaba a abrirse un camino en el fútbol profesional. De hecho, fue una de las figuras de la Selección Colombia que se coronó campeona del Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2005, del que terminó como el goleador de la competición.

En su momento, el atacante estuvo cerca de ser contratado por nada más y nada menos que el Real Madrid, para muchos el equipo más grande del mundo en la historia.

“Quería que yo realizara unas pruebas en el Castilla, pero yo estaba muy jovencito y no tenía conocimiento de cómo se maneja el fútbol y la importancia que tiene el jugador para decidir. Yo vi a la persona enviada por el Real Madrid y lo saludé cordial, pero él se fue a una reunión con mi propietario en ese momento, el dueño del Quindío”, le contó el propio Rodallega hace unos años al Gol Caracol.

Según explicó el delantero de Santa Fe en ese momento, nunca le dieron una razón de peso por la que su posible contratación no se dio.

“Nunca me di cuenta de qué pasó o qué negocios estaban intentando concretar, pero simplemente me dijeron que no se había dado y que ellos como que no habían querido”, agregó Rodallega en esa oportunidad.

