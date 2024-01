Luis Delgado, ídolo y figura de la estrella 14 de Millonarios, fue contratado por Independiente Santa Fe para que sea el entrenador de arqueros de las divisiones inferiores del club en este 2024.

La noticia se confirmó luego de que el arquero publicara una foto con la camiseta de Santa Fe. Luego se confirmó que trabajará de la mano de Yulián Anchico en las juveniles.

En horas de la tarde fue entrevistado por el Vbar de Caracol Radio y allí confirmó cuál será su rol en el ‘Cardenal’. Sin embargo, no desconoció que sí se sintió raro con el llamado por lo vivido en el azul.

“Para mí fue una sorpresa la llegada a Santa Fe. Me sentía raro con la oportunidad, pero bueno. El año pasado tuve opciones en varios equipos en Colombia. Ninguna se dio. Había alcanzado a concretar dos, pero se echaron para atrás. Había pasado un año sin la posibilidad de trabajar en lo que me gusta estando vinculado al deporte y ya terminando diciembre recibo una llamada de Santa Fe. Ellos querían darme la oportunidad de trabajar en esta posición y ayudarlos en la conformación de los arqueros para las categorías sub-17 y sub-20”, inició ‘Lucho’ Delgado.

Luego manifestó que necesitaba trabajar, independiente de los colores. “Me sentí raro porque me vinculé con Millonarios por muchos años. Alcancé logros y nadie desconoce que le tomé gran cariño, pero les he dicho a muchos hinchas que no puedo esperar a que venga a abrirme las puertas. Yo también tengo sueños por cumplir y el deseo de seguir vinculado al fútbol. Hoy en día es Santa Fe el que me abre las puertas y soy un agradecido con la institución en la que trabajo. Ahora a dejar mi trabajo en alto en la institución”.

