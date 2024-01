Independiente Santa Fe todavía no da por finalizado el mercado de fichajes, o por lo menos así lo aseguró el entrenador Pablo Peirano en entrevista con Caracol Radio.

El cuadro ‘Cardenal’ es uno de los clubes del fútbol colombiano que mejor se ha reforzado para el 2024 en cuanto a calidad y cantidad se refiere. Hasta el momento, suma once fichajes y 20 salidas, las cuales serán reemplazadas también por juveniles de la cantera.

En las últimas horas, Pablo Peirano habló con Caracol Radio y allí confirmó que dejó uno o dos espacios en la nómina para concretar un fichaje a última hora, esperando cómo ve en la pretemporada al equipo y qué posibilidades hay en el mercado.

“Siempre dejo un espacio abierto para que pueda llegar a un jugador más. No hay que dar por cerrado hasta que los plazos lo permitan, tenemos uno o dos lugares abiertos para jugadores que lleguen a aportar. No buscamos una posición en concreto, siempre hay jugadores que están en la órbita”, confesó el uruguayo.

Sobre los objetivos que tiene solo piensa en el título: “Siempre la responsabilidad es del entrenador, siempre. Me acostumbré a eso desde que comencé en esta carrera, es lo que me motiva y lo que me desafía. El club hizo lo que todos sentimos que era lo mejor para esto y la responsabilidad. Yo voy a intentar todo lo posible para que Santa Fe salga campeón, lo voy a intentar todo el tiempo”.

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que mejor se ha armado de cara a la nueva temporada. El regreso de Daniel Torres, quien fue subcampeón con el Medellín, es la gran contratación.

Sin embargo, muchos hinchas están angustiados por las palabras del máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien afirmó que desea incorporar a Hugo Rodallega, la gran figura del conjunto ‘Cardenal’.

