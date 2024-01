Hugo Rodallega confirmó su permanencia en Independiente Santa Fe para 2024, luego de varios rumores que lo vinculan al América de Cali, equipo del que es hincha y con el que siempre ha soñado jugar.

En los últimos días surgió una información periodística donde confirmaron conversaciones entre el delantero del ‘Cardenal’ y las directivas del cuadro ‘Escarlata’. Sin embargo, el mismo Rodallega salió a confirmar que jugará en Santa Fe, pero no descartó conversaciones.

“Yo estoy acá con Santa Fe, en realidad no he hablado con nadie. Todos saben que siempre ha habido conversaciones anteriormente con gente de otros equipos, pero no tengo conocimiento de esa información. Por ahora me preparo con Santa Fe y mi mente está acá”, dijo el goleador luego del amistoso con Santa Fe ante Patriotas.

No obstante, en la noche del domingo, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó que sí están hablando con el goleador y que a pesar que tiene contrato con Santa Fe por un año más, no es imposible ficharlo. Todo pasa por un capricho suyo y no por la necesidad de un delantero en el equipo.

“Cuando yo lo presenté, el técnico (Guimarães) me bajó el dedo. Ahora no es imposible traerlo. “Queremos traerlo, es que yo quedé con la espina de que estaba listo y me bajaron el pulgar. Lo peor que le puede pasar a un jugador es que un técnico no lo tenga en cuenta”, inició tulio Gómez en entrevista que le hizo Carlos Arturo Arango.

Y añadió diciendo que “es un gusto (mío). Yo siempre quise tener a Rodallega. No descarto la posibilidad“.

“ Lo de ⁦@hugol1120⁩ no está descartado, yo quedé con la piedra cuando me le bajaron el pulgar la vez pasada, no cierro la posibilidad” ⁦@tulioagomez⁩ nota completa en mi canal de YouTube pic.twitter.com/7ptBJW0Pze — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) January 15, 2024

Pulzo complementa

Gómez ha sido tendencia en los últimos días y no por las conversaciones para intentar fichar a Rodallega, sino también por hablar de la posibilidad de contratar al volante chileno Arturo Vidal, que, aunque para muchos sunea imposible, la realidad es que el máximo accionista del América sí está intentando vestirlo de rojo para 2024.

Incluso, el pasado viernes Gómez se pronunció en X (antes Twitter) en donde dejó claro en qué van las negociaciones con el jugador y su agente.

“Aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal. Tenerlo en América de Cali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo. Solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco”, indicó Tulio Gómez.

