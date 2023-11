Fue un día de mucha información entorno a Independiente Santa Fe, elenco que sigue confirmado salidas y de momento no tiene ningún fichaje listo para 2024.

Ya son diez los jugadores que no seguirán en el ‘Cardenal’. Futbolistas como Fabián Sambueza, Fabián Viáfara, José Aja, Iván Rojas y Éver valencia son las bajas más destacadas.

Este lunes se les sumó el portero paraguayo de 39 años, Ántony Silva, quien habría llegado a un acuerdo con las directivas para rescindir su contrato que iba hasta junio del 2024.

En primera medida se conoció que fue porque no veía un proyecto serio en el ‘Cardenal’ para 2024. Así lo confirmó el ‘Vbar’ de Caracol Radio. Luego esto fue desmentido por el mismo futbolista, quien confesó que no ha hablado con ningún medio local.

Señores @VBarCaracol siempre los he atendido con gusto ante cualquier duda e inquietud, pero a modo de aclaración, yo no he hablado con ningún medio local y mucho menos he dado estas declaraciones. Le debo un respeto al Club como siempre lo he hecho. https://t.co/dSN3qCu12u — Antony Silva (@as_silva12) November 20, 2023

Antes de que el portero paraguayo rectificara la información, Luis Manuel Seijas, ídolo de Santa Fe, se molestó porque desde hace días se ha venido hablando que el proyecto deportivo en Santa Fe para 2024 está en vilo y que de no ser atractivo, se irían algunos jugadores. Así lo expresó hace días Hugo Rodallega quien – incluso – solicitó reunión con el presidente Eduardo Méndez.

Eso, sumado a lo que supuestamente había dicho Antony Silva, desató la molestia del venezolano que respondió a un trino con un vainazo para aquellos jugadores que se quieren ir de la institución. Incluso comparó el actual momento del club con el que él estuvo en Santa Fe, cuando no les pagaron salarios durante cinco meses a Seijas, Ómar Pérez, Yulián Anchico, Sergio Otálvaro, entre otros…, pues se quedaron por amor y luego los títulos les retribuyó todo.

“Dejemos no de joder Diego, si fuera así, cuando nos debían 5 meses, no había nada, etc. Ómar, Anchico, Otálvaro y compañía se tenían que haber ido entonces! Y se quedaron todos! El que no vea proyecto que se vaya viejo, aplica para todos! Tengamos dignidad también”, fue la respuesta se Seijas a un trino que hablaba sobre la salida de Antony Silva por no ver proyecto en Santa Fe.

Dejemos no de joder Diego, si fuera así, cuando nos debían 5 meses, no habia nada, etc. Omar, Anchico, Otalvaro y compañía se tenían que haber ido entonces! Y se quedaron todos! El que no vea proyecto que se vaya viejo, aplica para todos! Tengamos dignidad también — Luis Manuel Seijas (@LMSeijasOficial) November 20, 2023

Minutos después eso fue desmentido por el portero paraguayo, pero Seijas se mantuvo en lo dicho: “Aplica para que sí las dio entonces”, ¿Hugo Rodallega?

Aplica para que si las dio entonces — Luis Manuel Seijas (@LMSeijasOficial) November 21, 2023

