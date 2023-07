Iván Rojas fue uno de los mejores fichajes que llegaron en el primer semestre del año a Independiente Santa Fe. Fue uno de los que menos críticas recibió, a pesar de los malos resultados.

Se esperaba que el medio campo se reforzara junto a él. Sin embargo, hubo sorpresa al momento de conocer los jugadores concentrados ante Jaguares; Iván Rojas ni siquiera fue convocado. No estaba lesionado y mucho menos estaba en negociaciones con otros club. Simplemente no fue llamado por Hubert Bodhert.

El técnico de Santa explicó esto en entrevista con el ‘Alargue’ de Caracol Radio y allí comentó que la razón es sencilla: necesita un volante cabeza de área con otras características.

“Para tener un juego propositivo necesitas un cabeza de área que reciba perfilado y sea el que te dé el tránsito, que rompa líneas con sus pases. En estos tres partidos de preparación, una de las cosas que le trabajamos a (Iván) Rojas es que reciba perfilado, que esté bien posicionado, de lo contrario va a jugar para los laterales o los centrales y el juego no crece. Hemos detectado eso y se lo trabajamos porque es un gran jugador, creo que será muy importante en mi estructura, pero le trabamos lo que le falta para lo que queremos. (Enrique) Serje fue el que mejor lo interpretó y por ende fue el que jugó. Básicamente es eso” comentó el cartagenero.

“Si me dicen que yo me encuentro un #SantaFe que estuvo peleando finales, para qué voy a mover; no clasificaron, no tuvieron un buen rendimiento, por lo tanto el único jugador inamovible de Santa Fe se llama Rodallega, de resto todo es movible”: Bodhert en el @AlargueCaracol pic.twitter.com/byaFSBVDmJ — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) July 22, 2023



Y añadió que esto puede pasar con otro jugador. “Si me dicen que yo me encuentro un Santa Fe que estuvo peleando finales, para qué voy a mover; no clasificaron, no tuvieron un buen rendimiento, por lo tanto el único jugador inamovible de Santa Fe se llama (Hugo) Rodallega, de resto todo es movible”.