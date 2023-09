Independiente Santa Fe cayó 0-1 ante Alianza Petrolera en el estadio El Campín. El León perdió el invicto que sumaba en su casa a lo largo del semestre.

El único gol del encuentro lo marcó Edwin Torres al minuto 82′, en lo que quizá fue la única llegada clara a arco rival en todo el partido. Santa Fe cayó al quinto lugar con 19 puntos, mientras que Alianza cabalgó hasta la sexta casilla con 18 unidades de la Liga Betplay.

(Lea también: Nacional le daría nueva oportunidad a Jarlan Barrera; se aclara el panorama del volante)

Sobre esta dura derrota habló Hubert Bodhert en conferencia de prensa posterior al compromiso, donde confesó que no le gustó el juego de sus dirigidos.

No hubo efectividad: “El equipo en cuanto a efectividad no se tuvo. No sentí que hiciéramos lo correcto y hoy nos toca ir con la otra cara de la moneda. Vamos a analizar y a mirar para lo que viene”.

No le gustó el juego: “El equipo intentó ser propósito, pero no hicimos lo correcto. No hubo buenas decisiones en el último cuarto de la cancha. No rompimos. No hicimos un buen partido y bueno, hoy toca el trago amargo y estar listo para lo del miércoles”.

No hay buen recambios “No hemos tenido soluciones donde necesitamos las variante, no hemos encontrado un 9. No tenemos un revulsivo en el juego en las variantes y hoy fue un día que costó. No ha sido lo que esperamos todavía”.

Se viene Atlético Nacional: “En la parte defensiva no habrá variantes. Los que entren tiene que hacer las cosas bien. siento que no hemos tenidos buenos cambios y nos ha costado”.