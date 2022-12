Con la salida oficial de Alfredo Arias del Independiente Santa Fe, los dirigentes ‘cardenales’ estudian quien puede ser el reemplazante del dirigente uruguayo. Hasta el momento, el hoy comentarista deportivo Rafael Dudamel sería el principal objetivo del cuadro capitalino.

Actualmente, el rival de patio de Millonarios, está sin entrenador, y quiere aprovechar que Rafael Dudamel se encuentra sin ofertas formales para dirigir. De momento, el venezolano se encuentra en Catar trabajando con Caracol cubriendo el Mundial de Qatar 2022, y según medios colombianos, ha adelantado la negociación con Santa Fe a distancia.

(Lea también: Harold Rivera pone fin a especulaciones y dice si Santa Fe lo está buscando)

La temporada de Santa Fe fue buena. Aunque no llegó a la final, y quedó en el penúltimo puesto en el Cuadrangular A, el cuadro de la capital del país ocupó la primera casilla en el ‘todos contra todos’ y para nadie es un secreto que, la plantilla “rojiblanca” es bastante limitada. La buena labor de Alfredo Arias al frente del ‘león’ enamoró a Peñarol, y este mítico club sudamericano, lo sedujo.

En su última rueda de prensa, Alfredo aprovechó los micrófonos para despedirse de la siguiente manera:

“Acá en Santa Fe es difícil irse cuando puedes ir a comprar al supermercado, cuando puedes salir y no esconderte de un insulto, porque eso implica nuestra profesión. Han sido respetuosos siempre, me han ayudado todo lo que han podido. Agradecer al presidente que me trajo, a la hinchada que hoy vino a alentar, hicimos el gol y deberíamos haber ganado por ellos, pero bueno, no pudimos, estábamos ante un gran equipo…”.