Arenas calificó la prueba de marcha los Juegos Olímpicos como toda una “batalla”, pues hubo puño, patadas, pellizcos y hasta enfrentamientos verbales que, al parecer, son comunes en esa competencia, dijo en Noticias Caracol.

Aseguró que recibió pellizcos, casi la hacen caer y tuvo varios encontrones con las marchistas de China (con la que estaba disputando el segundo lugar) y la de Brasil; no obstante, manifestó que eso solo la motivó más para seguir buscando la medalla de plata que finalmente ganó.

“Desde el inició me daban puños, patadas, me jalaban, me pellizcaban. En un retorno me caí, cogí a una española y le rasguñé el cuello y yo: ‘Uy, lo siento, perdón’; en otro iba con la china al lado y ella me codeaba y yo también, ella me gritaba y yo también; en una, con la de Brasil, no alcanzaba a coger el agua y ella me dijo: ‘Así no’, y yo ‘Entonces qué’, y empezamos a alegar”, confesó la medallista, que empezó a practicar la modalidad por juego.