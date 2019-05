“A mí no me tiembla la mano para tomar decisiones. Hoy el comité disciplinario de la Dimayor tomará las medidas y espera sanción para el líder de la barra de Nacional de parte de la Alcaldía de Medellín. Ese no es un hincha, es un delincuente”, aseguró Vélez en el programa deportivo ‘Sin Anestesia’.

El esperado pronunciamiento del máximo directivo del organismo rector del fútbol colombiano llegó después de que el pasado domingo Felipe Ospina, líder de la barra de hinchas de Atlético Nacional ‘Los del Sur’, le pegara un puño a otro aficionado durante el partido ante Independiente Santa Fe que se jugó en el estadio Atanasio Girardot.

Esta no es la primera vez que Ospina se ve envuelto en actos de violencia física o verbal en los estadios de fútbol de Colombia. El país futbolero lo conoció el año pasado cuando increpó a varios jugadores de Millonarios mientras estos daban la vuelta olímpica por el estadio Atanasio Girardot luego de ganarle la Superliga 2018 a Atlético Nacional.

Asimismo, hinchas del equipo paisa acusaron a Ospina de generar disturbios la semana pasada en el partido que el cuadro verdolaga tuvo ante Envigado, en condición de visitante.

Se espera que en las próximas horas la alcaldía de Medellín tome cartas en el asunto y atiendo la petición de una sanción para Ospina que hará la Dimayor.