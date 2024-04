Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe y Millonarios casi peligran para jugar sus partidos de Liga y Copa Colombia a puerta cerrada por decisión del Ministerio del Deporte. A través de un comunicado la entidad señaló los incumplimientos de la Comisión Local de Fútbol donde tenían que actualizar la suscripción de los protocolos de seguridad y planes de emergencia dentro de los escenarios deportivos.

Los conjuntos no eran los únicos afectados, puesto que involucraba a los demás clubes de la capital en el que “no se permite el ingreso de público hasta que no se cuente con la documentación, conforme a lo establecido en el Decreto 1007 de 2012″.

Sumado a ello, la lupa quedó para varios escenarios deportivos ubicados en Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira

Ahora bien, tras una carta del Ministerio se confirmó que los protocolos de seguridad y contingencia recibieron el aval para levantar la prohibición de ingreso al público en los estadios de Bogotá como El Campín (ad portas de recibir a Karol G en 2 conciertos).

La Dimayor corroboró la información de que la suspensión se levantó en el estadio bogotano, así como en Santa Marta y Neiva. Sin embargo, el Jaime Morón de Cartagena y el Palmaseca de Palmira (donde juega Deportivo Cali), seguirán con la drástica sanción.

Así mismo, Santa Fe se encuentra en la segunda etapa de venta de boletería para el compromiso frente a Atlético Nacional que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de abril donde se espera el acompañamiento masivo de los hinchas en el ‘coloso de la 57’ desde las 4:10 p.m.

