Sin embargo, el periodista Theo González aseguró este viernes en el programa Balón Dividido que el futbolista ya “envió una contrapropuesta” y manifestó su voluntad de quedarse.

“Me he rebajado, quiero quedarme en Independiente Santa Fe, quiero aportar y entiendo la situación”, habría dicho el jugador en su propuesta, afirmó González.

No obstante, pese a que el gesto de Sambueza lo acerca y lo reivindica con alguno que otro aficionado, todavía no garantiza su continuidad. Y es que el hecho de haber comenzado a negociar indica que no aceptó las condiciones que le proponía el club, aunque revela que quiere tratar de llegar a un acuerdo.

Su contrapropuesta tendrá que ser analizada primero por los dirigentes ‘cardenales’, en cabeza del presidente Eduardo Méndez, que ya estaría evaluando si acepta y si puede pagarle, de acuerdo con el periodista.

González también aseguró que los apoderados de Sambueza esperarán una respuesta antes de considerar propuestas de otros clubes.