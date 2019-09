green

Luego de varias jornadas de montaña, la ronda ibérica volvió a tener una etapa con final ideal para los embaladores, donde Bennett (Bora) se impuso en el esprint final.

A pesar de que venía siendo una fracción relativamente tranquila, en los últimos kilómetros se presentó una fuerte caída en el pelotón, donde se vieron involucrados varios pedalistas, incluso algunos de los favoritos como Alejandro Valverde (Movistar) y Tadej Pogacar (Emirates).

No obstante, la clasificación general no tuvo cambios y Primoz Roglic continúa con la camiseta roja, ya que la carrera fue neutralizada y no se marcaron diferencias.

Este domingo se disputará la decimoquinta fracción de la Vuelta a España 2019 entre Tineo y Santuario del Acebo, con un recorrido de 154,4 kilómetros. La jornada contará con cuatro puertos de montaña de primera categoría y finalizará en alto.