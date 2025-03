Marcela Moreno, madre de Salomé Basto, dio a conocer mediante unos videos publicados en redes la difícil situación que atraviesa junto a su hija, por cuenta de una cirugía que no le han podido hacer.

Tal y como relató la madre de la menor hincha de Millonarios, a ‘Salo’ necesitan hacerle un procedimiento médico, pero su EPS no tiene los insumos para efectuarlo.

Salomé, de 8 años de edad, y que está a la espera de un trasplante de riñón, necesita un catéter para la diálisis.

“Estoy bastante preocupada porque hay un insumo que se necesita urgente y, según los médicos, no está, no hay proveedores que lo vendan… Sin esto no le pueden hacer si cirugía”, dijo Marcela.