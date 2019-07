Todos los ‘escarabajos’ arribaron en el pelotón con el mismo tiempo del vencedor del día y mantuvieron sus distancias en la clasificación general.

Egan Bernal continuó en la sexta casilla, a 40 segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe. Rigoberto Urán pasó del puesto 13 al 14, a 0:53. Nairo Quintana, entre tanto, ascendió del escaño 38 al 37, a 1:30. Mientras que Sergio Luis Henao quedó en el puesto 76, a 9:39.

Este jueves 11 de julio será el primer contacto con la alta montaña en una fracción con 6 subidas y meta en alto de primera categoría.

En video, el triunfo de Sagan:

📹 Relive the last kilometre of stage 5 and @petosagan's huge win! 🏆 💚

📹 Revivez le dernier kilomètre de l'étape du jour et la victoire au sprint du Maillot Vert Peter Sagan! 💚🏆#TDF2019 pic.twitter.com/tV1NpS2bGC

— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019