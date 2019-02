Óscar Ruggeri narró la historia en medio de una entrevista al colombiano Juan Fernando Quintero, volante de River Plate que durante la nota expresó su admiración por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

En ese momento, popular ‘Cabezón’ Ruggeri intervino para decir cómo trataba a Valderrama cuando lo enfrentaba: “Qué patadas le di. Qué patadas le pegué al pobre ‘Pibe’, con quien tengo una relación bárbara desde hace años”.

“Pero no sé qué patada le pegué y le corté toda la rodilla; el tipo se levantó y no me dijo nada. Vino y me saludó después; increíble. Qué tipo bárbaro”, agregó.