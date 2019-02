Jorge Bolaño hizo la comparación cuando se tocaba el tema del partido de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, compromiso que terminó 1-1 en suelo catalán.

“Esta no es la misma calidad de Junior. Hoy, es mejor Junior que Barcelona y Real Madrid. Y si quieres te saco [muestro] una jugada”, apuntó Bolaño.

En ese instante, los demás presentadores empezaron a reírse de su comentario, motivo por el que Bolaño se enfureció.

“Entonces no me vuelvan a preguntar más nada… ¿O Junior no está jugando mejor que esos dos?”, refutó.