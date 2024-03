Por: 10SPORTSCO

En lo que va corrido de la Liga BetPlay, se han presentado varias situaciones incomodas que no deberían ocurrir en una sala de prensa.

Primero un hincha de Nacional se infiltró en la rueda de prensa del club e insultó a Jhon Bodmer. Luego, técnicos como Farías y Suárez protagonizaron cruces con periodistas.

A estas situaciones, se suma la vivida hoy en la rueda de prensa del Deportivo Pasto. Luego de la derrota ante Atlético Nacional en el Atanasio, el técnico René Rosero y el portero Diego Martínez no se guardaron nada luego de la incómoda pregunta de un periodista de la ciudad de Medellín.

El comunicador aseguró que con el cuadro volcánico no pasa nada importante y que los jugadores parece que no trabajaran en el club. Esto no le gustó para nada a ninguno de los dos y terminaron arremetiendo contra el periodista.

“Me parece que eres un irrespetuoso, no valoras el trabajo que hacemos día a día. Tenes que mostrar más respeto por nuestra hinchada. Con nosotros pasa todo, estuvimos cerca de una final hace poco. Eres un irrespetuoso y deberías retirarte de la sala de prensa”, dijo el estratega del equipo pastuso.

Luego de las palabras de Rosero, el portero Martínez también reaccionó a la pregunta.

“No sé quién es usted, pero me parece una falta de respeto que lo dejen entrar y haga esa clase de preguntas. Si usted es buen periodista debería saber que hace poquito estuvimos en dos clasificaciones. Muy irrespetuosa tu pregunta la verdad, muy incomoda, es una falta de respeto”, dijo el arquero.

Tras la rueda de prensa, el arquero de Pasto habría agredido al periodista y se tuvo que finalizar la conferencia de Nacional debido a que todo el plantel de volcánico fue a la sala a buscarlo.

Al terminó de la rueda de prensa del Deportivo Pasto, el arquero del Pasto, Diego Martínez le pego un «calvazo» a @JotaEprensa. pic.twitter.com/oP7ZRVKJ7A — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) March 25, 2024

Sin embargo, se conoció que el periodista afectado fue Jorge Eliecer López, quien a través de sus redes sociales salió a aclarar lo que sucedió con el guardameta volcánico. En este mensaje el comunicador aseguró que el futbolista lo invitió a pelear.

Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán "asalariado h.." acompañado del director.

Como si ser asalariado fuera un delito o pecado. Eso fue lo que pasó para los que me andan preguntando. 🎙🎧📻⚽️♥️ — Jorge Eliecer López (JotaE) (@JotaEprensa) March 25, 2024

