Este lunes 19 de febrero, Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma recibieron una dura noticia, luego de que el técnico que pidió sus fichajes renunciara al cargo a raíz de la crisis deportiva.

Mediante un comunicado, Crystal Palace anunció que el histórico Roy Hodgson decidió dar el paso al costado ante la segundilla de malos resultados y el fantasma de descenso, pues, actualmente, el club ocupa el puesto 16 con 24 puntos.

“Entiendo que, dadas las circunstancias recientes, puede ser prudente en este momento que el club planifique con anticipación y, por lo tanto, he tomado la decisión de dar un paso al costado para que el club pueda adelantar sus planes para un nuevo entrenador, como estaba previsto” , dijo el estraga de 76 años.

Hodgson, que dirigió 200 partidos en el Palace en dos etapas, agradeció el tiempo de trabajo y les deseó éxito a los jugadores.

Roy Hodgson, he’s one of our own ❤️💙 pic.twitter.com/jQrTrcFjOK

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024