El pronunciamiento de Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, estuvo dirigido en gran parte a la obsesión que tiene Boca Juniors por ganar el título de la Copa Libertadores en el escritorio.

“Está claro que no lo quieren jugar. Vengan a la cancha y juéguenlo. Lo pueden ganar, créanme que lo pueden ganar. No somos tan buenos”, manifestó en tono enérgico el mandamás del cuadro ‘millonario’.

Boca Juniors acudió al Tribunal Disciplinario de la Conmebol para exigir la descalificación de River Plate por los ataques al bus ‘xeneize’ que protagonizaron varios vándalos hinchas de su rival y dejaron a un par de futbolistas heridos. Tal episodio hizo que el partido de vuelta de la final de la Libertadores, que se iba a jugar el pasado 24 de noviembre, se suspendiera.

Ese mismo día, los presidentes de River y Boca firmaron un ‘pacto de caballeros’ en el que acordaron que iban a definir el título en la cancha y no en el escritorio. Sobre el incumplimiento que Boca está llevando a cabo con su postura ante la Conmebol, Rodolfo D’Onofrio se dirigió a su colega Daniel Angelici:

“Terminá con esto, vení a jugar, juguemos el partido. Vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a los que te están diciendo que tienes que hacer esto. Te están llevando a algo que no tenés que hacer. Lo que acá sirve es mostrar actitud hacia el mundo”.