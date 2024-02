Por: Gol Caracol

Frank Fabra vive días ‘oscuros’ en Argentina porque la hinchada de Boca Juniors lo está criticando constantemente luego de su expulsión en la reciente final de la Copa Libertadores que perdieron contra Fluminense, algo que no le perdonan al lateral izquierdo colombiano.

Y sobre ese tema, que es constante en la prensa del cono sur, esta vez el que dio su opinión fue el extécnico de los ‘xeneizes’, Rodolfo Arruabarrena, quien confesó que hasta insultó desde su casa al antioqueño.

(Vea también: Hinchas de Boca chiflaron a Fabra; no le perdonan expulsión en final de Libertadores)

“Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Me dolió, voy a ser sincero: lo puteé como nunca”, dijo el exjugador y entrenador de Boca Juniors sobre el caso puntual de la expulsión de Frank Fabra en el Maracaná, en el 2023 contra Fluminense, que terminó costando en el trámite del duelo, que al final sería a favor de los brasileños.

Pero Rodolfo Arruabarrena no se quedó ahí y también se refirió al sobrepeso del que siempre se habla de Frank Fabra, quien pidió perdón por la expulsión, y decidió ser claro y concreto.

“Tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no se de su profesionalismo pero muchas veces, como en Abu Dabi en la final contra Racing, lo he visto gordo”, aseveró el extécnico en charla con ‘Radio Mitre’.

Sumado a esas declaraciones, en los recientes días Frank Fabra ha vivido momentos duros en su relación con la hinchada de Boca Juniors, ya que en el partido contra Central Córdoba al momento de ingresar en los minutos finales del duelo, fue silbado por la mayoría de seguidores en La Bombonera.

De hecho, el técnico de los ‘xeneizes’, Diego Martínez, mostró su respaldo para el jugador y de hecho se habla de un plan que tendría para que el colombiano vuelva a mostrar su mejor faceta y de a poco pueda ir ganándose nuevamente el cariño y reconocimiento de los seguidores del cuadro azul y oro.

¿Cuántos años lleva Frank Fabra en Boca Juniors?

El lateral izquierdo antioqueño es el jugador más experimentado y de más tiempo actualmente en las toldas del equipo argentino, ya que llegó en el 2016 procedente de Independiente Medellín. De esa manera lleva más de siete años en el popular club ‘xeneize’.

