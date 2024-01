Frank Fabra no la pasa bien en Argentina desde que vio la tarjeta roja en la final de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense, por agredir a Nino, capitán del conjunto brasileño.

Es así que, desde noviembre de 2023, el lateral izquierdo colombiano es centro de críticas por parte de los hinchas del ‘Xeneize’, quienes exigieron su salida inmediata del club, pese a ser uno de los capitanes.

Sin embargo, Juan Román Riquelme respaldó al antioqueño y lo mantuvo en el plantilla de 2024 que, este sábado 27 de enero, debutó en la Liga.

Justamente, luego del 0-0 entre Boca Juniors y Platense, Fabra habló con ESPN y, con la voz cortada, aceptó los reproches por su error en la final.

“Nunca me ha gustado hablar. Cometí un error que fue la expulsión, como lo saben mis compañeros, me enfoqué en el penalti, estaba dolido y ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tirara”, dijo.