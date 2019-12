A pesar de que no marcó, el futbolista del combinado nacional fue protagonista en el triunfo 1-2 del Rangers frente al conjunto verde de Glasgow por la fecha 21 del torneo local, ya que en el minuto 95 fingió una falta dentro del área y se fue expulsado al sumar su segunda tarjeta amarilla.

Además de haberse ido expulsado, el delantero cordobés, de 23 años de edad, realizó varios gestos ofensivos (cortes de cuello) en contra de los hinchas del cuadro ‘hoop’ mientras salida del terreno de juego.

Con esta roja, Alfredo Morelos sumó su sexta expulsión con los ‘blues’, y la segunda de manera consecutiva, pues el pasado 15 de diciembre fue echado en el partido ante el Motherwell debido a que insultó a los aficionados rivales, que le gritaron palabras racistas.

Por otro lado, Morelos acumula actualmente 11 anotaciones en la liga escocesa y es el máximo artillero de la UEFA Europa League, con 14 goles. En total, el delantero ‘cafetero’ ha convertido 27 tantos en lo que va corrido de la temporada 2019-2020.

Acá, el trino de Stewart:

Congratulations @RangersFC.

Could have gone either way .

Would someone please tell Morelos to just stand up and play football?

If he must dive please go to the nearest swimming pool.

– Sir Rod

— Sir Rod Stewart (@rodstewart) December 29, 2019