Este jueves 26 de octubre el extenista colombiano Robert Farah habría confirmado su intención de comenzar una carrera en la televisión. El deportista se retiró el mes pasado, junto con su compañero de equipo Juan Sebastián Cabal, luego de 13 años jugando como profesional. Durante su carrera deportiva logró ser ganador del Grand Slam, el Campeonato de Wimbledon y el US Open.

En una entrevista con el presentador Jorge Barón, Farah indico que estaría interesado en empezar una carrera en la televisión, de acuerdo a El Tiempo. “Sí, he recibido varias propuestas y me gustaría hacer parte de algo de la televisión. No sé, en algún programa concurso o en uno de esos papeles que me han propuesto”, cita el mismo medio.

Por el momento se desconoce los programas a los que ha sido invitado el extenista, pero si aseguró que tiene un amplio interés por participar en la televisión, ya se como actor o presentador. “Claro que me interesa. Siendo que a lo largo de mi carrera he tenido relación con la televisión, no solo por las entrevistas, sino por los partidos que nos han transmitido”, termina citando el medio ya mencionado.

Los proyectos de Robert Farah

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robert Farah | Tennis Player (@robertfarah)

“Colombia! No queremos que esto sea una despedida, ya que sabemos que con la ayuda de Dios está no será nuestra última Davis. La Davis no la juega solo el que entra a la cancha, la juega todo un equipo. Sería un honor de alguna manera y en algún momento seguir siendo parte de este maravilloso equipo. Competir por Colombia es lo mejor que hemos podido disfrutar en nuestra carrera. Los últimos 20 años defendiendo los colores de la Tricolor nos llenan de orgullo. Por muchos años más”, escribió Farah junto con su compañero de equipo por más de una década, Juan Sebastián Cabal.

El deportista contó en entrevista para RCN que tiene otros proyectos ya en desarrollo, entre esos una fundación nombrada como él mismo, que trabaja en pro de la reforestación de bosques y la recuperación de suelos degradados. Farah aseguró que con esa entidad ya han sembrado más de 5.000 árboles en zonas alteradas por la ganadería.

