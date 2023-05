La inseguridad no da tregua en ninguna parte del mundo. En esta oportunidad, la víctima fue la periodista manizaleña, quien, a través de sus redes sociales, informó que fue atracada en el barrio Palermo, en Buenos Aires.

Mediante un trino, Juliana Salazar Meza manifestó que los delincuentes la asaltaron en la puerta de su edificio, con el atenuante de que esta vez no le hicieron daño, como hace un tiempo en Bogotá.

“Hoy fui víctima de robo en la puerta de mi edificio en el barrio Palermo, acá en Argentina. Estoy bien físicamente, no me hicieron daño como hace 2 años”, escribió la comunicadora.

Asimismo, la periodista de ESPN señaló que se siente “emocionalmente cansada“, puesto que ha sido víctima de robo en repetidas ocasiones.

“Emocionalmente, me siento cansada de la inseguridad. No dan ganas ni de salir ni de tener nada, nada”, precisó.

Hoy fui víctima de robo en la puerta de mi edificio en el barrio Palermo acá en Argentina.

Estoy bien físicamente, no me hicieron daño como hace 2 años pero emocionalmente me siento cansada de la inseguridad.

No dan ganas ni de salir ni de tener nada, nada 😔💔

— Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) May 29, 2023