Mensajes de gran enfado aparecieron este sábado en la cuenta oficial de Twitter del futbolista de 35 años:

“No les debo nada, mi éxito es ante todo gracias a Dios”, continúa, “a mí, a mis familiares y a los que creyeron en mí, los demás sólo han sido piedras en mis zapatos”.

El siguiente mensaje es menos virulento y ataca a los “pseudoperiodistas”, a los que acusa de estar “siempre en la crítica negativa”.

En otro mensaje, Ribéry alude directamente llamando “pseudoperiodista” a Audrey Pulvar, una celebridad en Francia y actual presidenta de la Fundación Nicolas Hulot, que le había criticado en Twitter: “Señor Franck Ribery, si no sabe qué hacer con su dinero, hay muchas causas por financiar y apoyar en todo el mundo”.

El Bayern de Múnich impondrá una “elevada multa” al futbolista francés Franck Ribery por haber insultado a sus críticos en las redes sociales el sábado, según anunció este domingo el director deportivo del club alemán, Hasan Salihamidzic.

“Hablé mucho con Franck y le hice saber que le impondríamos una elevada multa. Lo aceptó”, declaró Salihamidzic a los periodistas que acompañan al equipo en Catar.

Estos mensajes se dan tras una polémica en las redes sociales por la publicación por el propio Ribéry de un vídeo en un restaurante en el que degusta un filete cubierto con láminas de oro. Según el diario alemán Bild, el vídeo fue grabado en Dubái.

