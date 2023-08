Terminó el sueño mundialista para la Selección Colombia Femenina, pues luego de comenzar ganando sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con un gol de la mediocampista Leicy Santos, el conjunto europeo le dio vuelta y terminó consiguiendo su clasificación a la semifinal del torneo.

Pese a que las jugadoras querían quedar campeonas mundiales, tal como dijo Catalina Usme luego de ganarle a Alemania, el camino era complicado y enfrentar a las campeonas europeas no era una tarea sencilla.

Sin embargo, el resultado fue histórico, ya que por primera vez se llegó a esta fase, ilusionando y poniendo a madrugar a miles de aficionados colombianos a ver a esta selección.

No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá. https://t.co/X2qGFfDMAZ

— Radamel Falcao (@FALCAO) August 12, 2023