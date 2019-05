Por tal razón, los comisarios designaron al colombiano Fernando Gaviria como vencedor de la etapa.

Este es el trino de la organización del Giro de Italia que notifica sobre la decisión de darle la victoria al colombiano:

The Jury watched the video footage of the sprint and has decided to relegate Elia Viviani. The winner is Fernando Gaviria. | La giuria ha visionato il filmato e ha declassato Elia Viviani. La vittoria va a Fernando Gaviria. #Giro

— Giro d’Italia (@giroditalia) 13 de mayo de 2019