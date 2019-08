green

“Mil gracias de corazón, pero no tengo nada que aclarar porque no estoy cometiendo nada ilegal”, dijo el periodista Néstor Morales que le escribió Faryd Mondragón como excusa para no salir al aire.

De acuerdo con denuncia de David Racero, representante a la Cámara, Mondragón tiene contrato por 6 meses con Coldeportes y su vínculo lo habría llevado a decirle a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, que el oro panamericano en fútbol femenino era gracias a ella.

“Me contratan, presto mis servicios y por eso es un contrato público. No tengo nada que esconder ni que aclarar. De todas formas, les agradezco la buena disposición y el cariño”, agregó el exjugador en el texto enviado a Morales.

Entre tanto, Ernesto Lucena, director de Coldeportes, confirmó en El Tiempo que lo que hay con Mondragón es “un contrato por prestación de servicios, del programa Glorias del Deporte, que es integrado por 7 personas más”.

En audio, el mensaje de Mondragón:

Acá, la denuncia de Racero: