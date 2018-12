Ocho finales en alto, cinco de ellos inéditos, una contrarreloj individual en Pau (Francia) y alicientes hasta Madrid con jornadas más cortas pero intensas, marcan el recorrido de la Vuelta a España 2019, que se disputará con salida en Torrevieja (Alicante) el 24 de agosto y finalizará en Madrid el 15 de septiembre.

Además incluye una crono inicial por equipos de 18 kilómetros y otra individual de 36 que dará aroma internacional a la Vuelta, en una ciudad habitual en el Tour de Francia.

Nairo Quintana ya confirmó que correrá la ronda española el próximo año al igual que el Tour de Francia, la única gran vuelta del ciclismo que le falta por ganar. El boyacense fue campeón de la Vuelta a España en 2016.

A continuación, los perfiles de las etapas más exigentes de la próxima Vuelta a España:

🇪🇦 Primera llegada en alto. 🇬🇧 First summit finish. pic.twitter.com/eSrZ0Xp647

🇪🇦 Una etapa intensa con un duro final. 🇬🇧 An intense stage with a hard finish. pic.twitter.com/cMq3SlCKbn

🇪🇦 Primera etapa clave para la general. 🇬🇧 First key stage for GC. pic.twitter.com/01uFDk27LC

🇪🇦 7 puertos con la llegada final a los Machucos. 🇬🇧 7 climbs including the final ascent to Los Machucos. pic.twitter.com/QgQmYMTatc

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥 #LaVuelta19

🚩Tineo > Santuario del Acebo 🏁

📅 8/9

🚴 159 km

🇪🇦 Asturias occidental nos mostrará su dureza.

🇬🇧 Western Asturias will show us it's toughness. pic.twitter.com/ntSPcB5suM

