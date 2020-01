Luego de haber sido elegido como la figura del compromiso, que se disputó en el estadio El Campín por la fecha 17 de la Liga Águila 2019-ll, el argentino no se quedó callado y señaló que es momento de que la División Mayor del Fútbol Colombiano acepte dialogar con los futbolistas.

“Feliz porque nos están saliendo las cosas. Mi familia, mi hermano y mi viejo siempre me apoyan. Además, estaría bueno que empiecen a escuchar a los jugadores también”, manifestó el mediocampista en vivo en ‘Win Noticias’.

A pesar de que el canal deportivo no ha mostrado en ningún momento y partido la protesta de los jugadores, incluso no hablado de está en ninguno de sus programas y transmisiones, no pudo hacer nada para cortar las declaraciones de Pizano.

Cabe recordar que los futbolistas del rentado nacional decidieron protestar luego de que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol se negaran a dialogar con ellos sobre las doce peticiones que tienen para mejorar sus condiciones laborales.

Acá, las reacciones de Pizano: