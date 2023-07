Tuvieron que pasar 28 años para que Alemania perdiera un compromiso en la fase de grupos del campeonato mundial femenino. Esta vez, fue la Selección Colombia la que le amargó el rato a las europeas, luego de vencerlas por 2-1 con goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas en un compromiso histórico para el deporte nacional.

(Ver también: Nuevo capítulo luego de susto para Selección Colombia por lesionada contra Alemania)

Todo parecía que terminaría empatado luego del penalti que cometió la arquera Catalina Pérez y que cobró Alexandra Popp, pero en el minuto 90+7 Leicy Santos le pegó a un tiro de esquina que remató Vanegas de cabeza a la parte izquierda de la guardameta europea y así el combinado nacional se llevó los tres puntos, sumando 6 en las primeras dos fechas y poniendo pie y medio en la segunda fase.

Este gol desató la locura, tanto en las graderías del estadio de Sydney como en los estudios de televisión y en las casas de las jugadoras, ya que significó un hecho histórico para el fútbol femenino colombiano. Así lo vivieron los hinchas en vivo:

Por su parte, la exjugadora de la selección Melissa Ortíz, quien también en su momento denunció actos irregulares por parte de la Federación, se emocionó de gran manera estando en vivo con el canal Fox Soccer de Estados Unidos, al punto de que se le olvidó que estaba al aire y lanzó varias palabras que en televisión no son permitidas.

😱🤣 @MelissaMOrtiz was every Colombia fan after that late winner @stuholden | @JimmyConrad | @CarliLloyd pic.twitter.com/qEtjIusFDD

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 30, 2023